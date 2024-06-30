Beşiktaş'ın istediği Haller el yaktı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın gündemindeki Fildişili yıldız Sebastian Haller, yıllık 10 milyon euro ücret istedi. Siyah beyazlılar yine de golcü oyuncuyla pazarlığa devam ediyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın istediği Haller el yaktı!
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30 Haziran 2024 12:24
Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund'da forma giyen Sebastien Haller için resmî görüşmelere başladı.

Alman kulübüyle yapılan temaslarda bonservis bedelinin 9-10 milyon euro civarında olacağı konuşuldu.

BEŞİKTAŞ PES ETMİŞ DEĞİL

Fildişili yıldızın yıllık ücreti de az değil. 30 yaşındaki oyuncu, Dortmund'da 8,5 milyon euro kazandığını, Türkiye'de ise ancak 10 milyon euroluk teklif gelirse oynayabileceğini menajerine iletti. Siyah beyazlı yöneticiler gelen bu habere rağmen pes etmiş değil.

"O PARAYI KİMSE VERMEZ"

Sebastien Haller'in menajeriyle yapılacak yeni görüşmede indirim istenecek. Başkan Hasan Arat'ın "Haller 8,5 milyon euroluk sözleşmeyi iki yıl önce imzaladı. O zamandan beri performansı iyi değil. Geçen sezon ligde gol atamadı. İstediği ücreti Avrupa'da kimse vermez. Ajax'taki günlerine dönmesi için Beşiktaş'a ihtiyacı var" dediği öğrenildi.



41 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
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