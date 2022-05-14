Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu açıklandı

ERSİN VE PJANIC İÇİN AÇIKLAMA

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.Siyah-beyazlıların açıklanan kadrosunda; Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok yer almadı.Beşiktaş, kamp kadrosu açıklanmadan kısa bir süre önce Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in durumlarına dair bir duyuru paylaşmıştı."Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."