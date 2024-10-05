Beşiktaş, Gaziantep maçına odaklandı!

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında Mert Günok'un dönüşü ve Semih Kılıçsoy'un muhtemel ilk 11'de yer almasıyla çıkış arayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Gaziantep maçına odaklandı!
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05 Ekim 2024 12:11
Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı evinde 3-1'lik skorla kaybeden Kara Kartal, pazar akşamı Süper Lig'de Gaziantep deplasmanına yara sarmak için çıkacak.

Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda değişime gidecek. Kaptan Mert Günok'un omzundaki ağrıları sebebiyle başarılı kaleciyi Almanya temsilcisine karşı riske etmeyen Bronckhorst, Ersin Destanoğlu'nu oynatmıştı. Mert'in ağrılarının azalması ve dünkü idmanda salonda çalışması sonrasında Bronckhorst, Gaziantep deplasmanında kaleyi tecrübeli isme verecek.

SAVUNMA DÖRTLÜSÜ AYNI

Savunmadaki geri dörtlüyü; (Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku) bozmayacak olan GvB, ön liberoda Gedson Fernandes'le beraber Salih Uçan'ı görevlendirmeyi düşünüyor. 10 numarada Rafa Silva'nın yeri garanti. Sağ kanatta Milot Rashica görevine devam edecek. Ancak sağ kanatta bu kez Ernest Muci yerine Semih Kılıçsoy'un oynaması bekleniyor. Hücum hattında forma, tabii ki Ciro Immobile'de olacak.

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