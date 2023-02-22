Beşiktaş, Borini'den vazgeçmiyor; Yeni öneri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fabio Borini için Karagümrük'e yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Borini'den vazgeçmiyor; Yeni öneri
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22 Şubat 2023 13:07
Fatih Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu Fabio Borini'yi almak için bir süredir girişimlerde bulunan Beşiktaş, pazarlıklarına devam ediyor. Borini için Jackson Muleka'yı takasta teklif eden Kartal, İstanbul temsilcisinden, artı 3 milyon euroluk karşı öneri almıştı.

N'KOUDOU ÖNERİSİ

Bu adıma olumsuz geri dönüş yapan Beşiktaş, bu kez Kevin N'Koudou kartını oynadı. Kartal, N'Koudou'yu takasta kullanıp Borini'yi almak istiyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Borini, Beşiktaş forması giymeye hazır.

Adana Demirspor'un da talip olduğu N'Koudou ise İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğu için Karagümrük'e olumlu yanıt verebilir.

 

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