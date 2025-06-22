Kadrosuna en az 2 kanat takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ın ara transferde de gündemine aldığı Christopher Bonsu Baah için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Siyah- Beyazlılar'ın Genk'te forma giyen 20 yaşındaki Ganalı sol açık için ilerleyen günlerde Belçika ekibi ile temaslarını sıklaştırıp teklifini ileteceği de gelen haberler arasında.
Yüksek top tekniği ve çalım yeteneği ile dikkatleri çeken genç futbolcunun Genk ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
Belçika ekibinin genç yetenek için istediği bonservis bedeli yaklaşık olarak 10 milyon Euro.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Belçika ekibiyle geride kalan sezonda 43 maçta 2902 dakika şans bulan Baah söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Siyah- Beyazlılar'ın Genk'te forma giyen 20 yaşındaki Ganalı sol açık için ilerleyen günlerde Belçika ekibi ile temaslarını sıklaştırıp teklifini ileteceği de gelen haberler arasında.
Yüksek top tekniği ve çalım yeteneği ile dikkatleri çeken genç futbolcunun Genk ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
Belçika ekibinin genç yetenek için istediği bonservis bedeli yaklaşık olarak 10 milyon Euro.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Belçika ekibiyle geride kalan sezonda 43 maçta 2902 dakika şans bulan Baah söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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