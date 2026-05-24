Beşiktaş'a 'kupa canavarı' hoca!

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor.



Özellikle kupa kazanma deneyimi olan bir hocayı takımın başına getirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle aynı anda temaslarını sürdürüyor.



Genç jenerasyon arasında Brezilya'daki başarılarıyla dikkat çeken Filipe Luis de bu listede üst sıralarda yerini almış durumda.



Jorge Mendes'in menajerliğini üstlendiği, eski futbolcu olan Luis ile yakından ilgilenen yönetim, 40 yaşındaki teknik adamın durumunu araştırıyor.



TÜM KUPALARI SÜPÜRDÜ



Filipe Luis, Flamengo ile Brezilya'da ve Güney Amerika'da tüm kupaları süpürdü.



Bunların arasında Serie A, Copa Libertadores, Süper Kupa ve Brezilya Kupası başta olmak üzere Derby of the Americas, Challenger Cup ve iki kez Campeao Carioca şampiyonluğu bulunuyor.



STEFANO PIOLI İSTEKLİ



Bu arada siyah-beyazlılar, teknik adam piyasasında varlığını hissettirirken istediği yanıtı alamadığı hocalar dışında Beşiktaş'ı çalıştırmaya istekli isimlerle de karşılaşıyor.



Bunlardan biri de Stefano Pioli. Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, boşta bulunurken siyah-beyazlıların olası teklifi karşısında görüşmeye hazır olduğu belirtildi.



60 yaşındaki hoca, 2021-22'de Milan ile Serie A'yı kazanmıştı.



