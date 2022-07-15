BEŞİKTAŞ - MAINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI

KAMPTA KAÇ FUTBOLCU VAR?

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar hazırlık maçında bugün Almanya Ligi ekiplerinden Mainz ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş üçüncü maçında ikinci galibiyetine ulaşmak istiyor.Kufstein Arena'da oynanacak Beşiktaş - Mainz hazırlık maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Sporx'te olacak.Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Siyah Beyazlılar, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 yendi. Daha sonra ise Çek temsilcisi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş, Avusturya etabında üçüncü ve son hazırlık maçında yine bir Alman takımıyla oynayacak.Beşiktaş, 36 oyuncuyla çalışmalarına devam ediyor. Fakat ikinci etap öncesinde bu sayının azaltılması hedefleniyor. Buna göre 20 Temmuz'da İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap öncesinde kadronun 26 oyuncuya indirilmesi söz konusu.17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)