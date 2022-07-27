Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transfer olmasının ardından sol kanat bek için görüşmelere başlayan Beşiktaş'ta gündeme en son gelen isim Hapoel Tel Aviv'de forma giyen Doron Leidner olmuştu.20 yaşındaki genç sol bek için görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş , Hapoel Tel Aviv'e teklifini iletmişti. Ancak bu transferde Beşiktaş'tan önce davranan Olympiakos hem futbolcu hem de kulübü ile anlaşmaya vardı.Hapoel Telaviv ile anlaşmasının ardından Doron Leidner'le de anlaşan Olympiakos, futbolcuyu Yunanistan'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Leidner'in daha sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.