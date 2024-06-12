Benjamin Sesko, Leipzig ile sözleşme yeniledi

Leipzig'de forma giyen Benjamin Sesko, sözleşmesini 2029 yılına dek uzattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Benjamin Sesko, Leipzig ile sözleşme yeniledi
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12 Haziran 2024 11:49
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen genç forvet Benjamin Sesko, kulübü ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Slovenyalı forvet tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 18 gol, 2 asist ile sezonu tamamladı. Genç forvetin adı son aylarda Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arsenal ve Manchester United ile anılıyordu.

21 yaşındaki golcü, Slovenya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor.

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