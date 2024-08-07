Benfica, Angel Di Maria ile uzattı

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria ile yoluna devam ediyor.



Benfica, yapılan açıklama ile 36 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, ''Göğsünde Kartal olan 1 yıl daha!'' ifadeleri kullanıldı.



BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU



Arjantinli oyuncunun ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.



BENFICA KARİYERİ



Di Maria, Benfica kariyerinde çıktığı 172 maçta 32 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.





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