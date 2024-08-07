Benfica, Angel Di Maria ile uzattı

Benfica, yıldız futbolcusu Angel Di Maria'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica, Angel Di Maria ile uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 00:17
Portekiz Ligi ekibi Benfica, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria ile yoluna devam ediyor.

Benfica, yapılan açıklama ile 36 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Göğsünde Kartal olan 1 yıl daha!'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

Arjantinli oyuncunun ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

BENFICA KARİYERİ

Di Maria, Benfica kariyerinde çıktığı 172 maçta 32 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery