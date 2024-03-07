Belçika'dan Batshuayi yorumu: "Alışılmadık bir oyuncu"

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi için Belçika'dan açıklama geldi. Batshuayi'nin eski teknik direktörü Johan Walem ve eski takım arkadaşı Paul-Jose M'Poku, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi golcü oyuncu ile ilgili yorumlarını aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Belçika'dan Batshuayi yorumu: 'Alışılmadık bir oyuncu'
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07 Mart 2024 17:13
UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşması öncesi Belçika'dan Michy Batshuayi ile ilgili açıklama geldi.

Michy Batshuayi'nin, Belçika U21 Milli Takımı'ndan teknik direktörü Johan Walem ve Standard Liege'den takım arkadaşı Paul-Jose M'Poku, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili UEFA'ya konuştu.

"ÖZEL BİR OYUNCU"

Johan Walem, Belçikalı futbolcu için, "Michy özel bir oyuncu. Tahmin edilemez, patlayıcı, çok iyi hareket ediyor. Standard Liege'de zor bir ortamda kendini kanıtlamıştı. Rakamları iyi bence ama daha da verimli olabilir" dedi.

M'Poku ise Standard Liege'de Batshuayi ile birlikte oynadıkları dönemde golcü futbolcuyla sık sık aynı odada uyuduklarını söyledi. M'Poku, "Michy her zaman pozitif ve sakin. Aynı zamanda hırslı biri" dedi.

"ALIŞILMADIK BİR OYUNCU"

M'Poku, Batshuayi'nin futbolculuk özellikleri için, "Michy alışılmadık bir oyuncu. Her iki ayağıyla da güçlü. Aynı zamanda sahaya eğlence de katıyor. Sanki parkta oynuyormuş gibi eğlenmek istiyor. Verimlilik onun oyununun bir parçası. Gol atabilir, bu onun içinde var" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

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