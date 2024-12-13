Batshuayi, iki kez ofsayta takıldı

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda santrforda görev alan Michy Batshuayi, Malmö karşısında iki kez ofsayta takılarak yoklara oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, iki kez ofsayta takıldı
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13 Aralık 2024 13:02
Galatasaray'ın Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in sakatlığının olması sebebiyle Malmö maçına ilk 11 başladı.

Icardi ve Osimhen'in eksikliğinde gol yükünü üstlenmesi beklenen Batshuayi, tam anlamıyla yokları oynadı. Özellikle ilk yarıda çok etkisiz kalan Belçikalı santrforun, ikinci yarıda ağlarla buluşan ve direkten dönen birer topunda ise hakem ofsayt kararı verdi. 

AVRUPA'DA GOLLE TANIŞAMADI

Şeytanın bacağını kıramayan Batshuayi'nin bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç golü bulunmuyor. 
 
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