Batshuayi, iki kez ofsayta takıldı

Galatasaray'ın Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in sakatlığının olması sebebiyle Malmö maçına ilk 11 başladı.
Icardi ve Osimhen'in eksikliğinde gol yükünü üstlenmesi beklenen Batshuayi, tam anlamıyla yokları oynadı. Özellikle ilk yarıda çok etkisiz kalan Belçikalı santrforun, ikinci yarıda ağlarla buluşan ve direkten dönen birer topunda ise hakem ofsayt kararı verdi.
AVRUPA'DA GOLLE TANIŞAMADI
Şeytanın bacağını kıramayan Batshuayi'nin bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç golü bulunmuyor.
Icardi ve Osimhen'in eksikliğinde gol yükünü üstlenmesi beklenen Batshuayi, tam anlamıyla yokları oynadı. Özellikle ilk yarıda çok etkisiz kalan Belçikalı santrforun, ikinci yarıda ağlarla buluşan ve direkten dönen birer topunda ise hakem ofsayt kararı verdi.
AVRUPA'DA GOLLE TANIŞAMADI
Şeytanın bacağını kıramayan Batshuayi'nin bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç golü bulunmuyor.