Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in devre arası kamp programı belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip 4 Ocak Perşembe günü Antalya'da toplanacak.Çalışmalarını 12 Ocak'a kadar Belek'te sürdürecek İstanbul ekibi, kampta iki hazırlık maçı oynayacak.İlk maçını 10 Ocak'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacak Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasını ise 12 Ocak'ta Hollanda ekibi ADO Den Haag ile oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek.