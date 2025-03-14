Barry Ferguson: 'Asla penaltı çalıştırmam'

Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonrası eledikleri maçın ardından açıklama yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ferguson, "Oyuncularım bu gece karakterlerini fazlasıyla gösterdiler ve bunu ileriye dönük olarak da yapmamız gerekiyor. Genel olarak çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten iyi takımlara karşı oynadığınızda, belirli anlarda sizi zor duruma sokacaklardır ve onlara zaman zaman topa sahip olma fırsatını vermeniz gerekir. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kulüp adına çok mutluyum."
"PENALTI ÇALIŞTIRMAM"
Maçın sonundaki penaltılar hakkında konuşan teknik adam, "Oyunun son bölümündeki performanslarından çok memnun kaldım ve penaltılara gidildiğinde Jack adına mutluydum. Kalitesini gösterdi. Taraftarlar bu anları çok seviyor, bu geceler gerçekten özel. Onların oyuncuların arkasında durduğunu görmek harikaydı.
Ben asla penaltı çalıştırmam. Oyunculara 'Siz karar verin, penaltıları kimin kullanacağına ben karar vermeyeceğim' dedim. Onların iyi oyuncular olduğunu biliyorum ama Rangers'ta iyi oyuncu olmaktan fazlası gerekir, bunu onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu gece onlar için büyük bir testti ve bu testi geçtiklerini düşünüyorum. 2-0 geriye düştüğünüzde pes etmek kolaydır ama onlar asla vazgeçmedi." sözlerini sarf etti.
Ferguson, "Oyuncularım bu gece karakterlerini fazlasıyla gösterdiler ve bunu ileriye dönük olarak da yapmamız gerekiyor. Genel olarak çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten iyi takımlara karşı oynadığınızda, belirli anlarda sizi zor duruma sokacaklardır ve onlara zaman zaman topa sahip olma fırsatını vermeniz gerekir. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kulüp adına çok mutluyum."
"PENALTI ÇALIŞTIRMAM"
Maçın sonundaki penaltılar hakkında konuşan teknik adam, "Oyunun son bölümündeki performanslarından çok memnun kaldım ve penaltılara gidildiğinde Jack adına mutluydum. Kalitesini gösterdi. Taraftarlar bu anları çok seviyor, bu geceler gerçekten özel. Onların oyuncuların arkasında durduğunu görmek harikaydı.
Ben asla penaltı çalıştırmam. Oyunculara 'Siz karar verin, penaltıları kimin kullanacağına ben karar vermeyeceğim' dedim. Onların iyi oyuncular olduğunu biliyorum ama Rangers'ta iyi oyuncu olmaktan fazlası gerekir, bunu onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu gece onlar için büyük bir testti ve bu testi geçtiklerini düşünüyorum. 2-0 geriye düştüğünüzde pes etmek kolaydır ama onlar asla vazgeçmedi." sözlerini sarf etti.