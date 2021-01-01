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Barkley: "Danny Ainge, Celtics'in sorunlarının bir parçası!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge'in Celtics'in sorunlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge'in Celtics'in sorunlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'na yükseldikten sonra bu sezon play-in potasında yer alan Celtics ekibi, beklentilerin gerisinde kalan takımlardan biriydi.

Barkley kısa süre önce Celtics'in sezondaki sıkıntıları hakkında konuşarak, Ange'in de bu konuda bir rol oynadığını açıkladı:

"Danny Ainge iyi arkadaşımdır, ancak eline gelen bu Draft haklarıyla çok iyi bir iş çıkarmadı. Kyrie Irving ile ilgili hatası vardı ve orada da iyi bir iş çıkarmadı. Bence Kemba (Walker) da bir hataydı. Takım hiç de iyi konumda değil.

Bir düşünün, Boston'da yüz tane ilk tur Draft hakkı vardı ve bunlarla hiçbir şey yapmadılar. Şimdi de kimse onları umursamıyor, çünkü aklı başında kimse Boston'ın bir şampiyonluk adayı olmakla uzaktan yakından alakası olmadığının farkında.

Bu yüzden bu adamları suçlamanız gerek. Buna Brad Stevens da dahil. Çünkü kazandıklarında tüm övgüyü nasıl ona veriyorsak, kaybettiğinde de tersini yapmamız gerekir. Bu kişisel bir şey değil, bu işler böyle yürüyor."


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