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Barcelona'ya San Mames'te çelme!

La Liga'da 23. haftada Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'ya San Mames'te çelme!
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11 Şubat 2019 00:39
La Liga'da 23. hafta maçında Athletic  Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de iki takım fırsatlardan yararlanamadı ve Athletic Bilbao ile Barcelona 0-0 berabere kadlı.

Athletic Bilbao'da Oscar de Marcos 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da üst üste 2. kez puan kaypı yaşadı ve 51 puana ulaştı. Athletic Bilbao'nun puanı ise 27 oldu.

Barcelona'nın puan kaybı yaşamasıyla lider Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 6'ya indi.

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