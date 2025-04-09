Barcelona, turun kapısını 4 golle araladı!

⚽Barcelona, duran top organizasyonundan Raphinha ile golü buldu. pic.twitter.com/lQE0jcMpvi



— Sporxtv (@sporxtv) April 9, 2025

👉SÜPER ÜÇLÜ YİNE İŞ BAŞINDA!



🔥🔥LEWA - RAPHINHA - YAMAL 🔥🔥 pic.twitter.com/SgsEd4DQCa



— Sporxtv (@sporxtv) April 9, 2025

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla mağlup etti.Barcelona'nın gollerini 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.-Barcelona'da forma giyen birçok oyuncu bu akşam ilkleri yaşadı.-Katalanlar'ın 17 yaşındaki genç starı Lamine Yamal, 18 yaşına girmeden +20 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk oyuncu oldu.-18 yaşındaki Pau Cubarsi, maçın ilk golünde Raphinha'ya yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç defans oyuncusu oldu.-Barcelona adına maçın ilk golünü kaydeden Raphinha ve Yamal'ın gol pasını veren Raphinha, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 19 gol-asist katkısı sağladı ve Lionel Messi'nin bu alandaki rekorunu egale etti.-Karşılaşmada Dortmund ağlarına 2 gol bırakan Lewandowski, Dortmund'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı oynadığı 28 maçta 29 kez ağları havalandırdı.36 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon 40 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.Çeyrek finalin ikinci maçı, 15 Nisan'da Almanya'da oynanacak.