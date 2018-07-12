PSG'den Rabiot'un transferini sonlandırmak üzere olan Barcelona bir diğer hedefini daha belirledi; Eden Hazard.Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Katalan ekibinin bu sene en büyük hedefi uzun zamandır kazanamadığı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ernesto Valverde'nin ekibi geçen sezon Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanmış olsa da Şampiyonlar Ligi'nde tutunamamış ve İtalyan ekibi Roma'ya elenmişti. Barcelona'nın bu kulvardaki başarısızlığı kadrosunun yetersizliğine bağlanmıştı ve bu sebeple Katalan ekibi bu transfer döneminde kadrosuna ciddi takviyelerde bulunmak istiyor.Şu ana kadar Barcelona sadece Gremio'dan 21 yaşındakı Arthuro Melo'yu kadrosuna kattı, bu oyuncuyu da sattığı Paulinho Brezerra yerine alındı. Bu transferle beraber Barcelona, orta sahasının teknik kabiliyetini arttırmış oldu. Teknik kabiliyet son dönemde Barcelona'nın transferlerinde en önemli etken olduğu söylenebilir.Geçen ocak ayı alınan Brezilyalı yıldız Phillipe Coutinho'da bu sebeple alınmıştı. Bu bakımdan Barcelona'nın Hazard'ı istemesi mantıklı geliyor, özellikle Andres Iniesta'nın takımdan ayrılmasından sonra. Barcelona, altın yıllarında tamamen teknik oyunculardan oluşan ve fiziksel olarak öne çıkamayan bir kadroya sahipti, teknik direktör Valverde'nin tekrardan böyle bir kadro kurmak istediği düşünülüyor.Barcelona, gerçekleştiremedikleri Antoine Griezmann transferi için 100 milyon Euro ayırmıştı ve şimdi bu parayı başka bir oyuncunun transferi için kullanacaklar. Tottenham'ın Danimarkalı "10" numarası Christian Eriksen'de listelerinde yer alsa da Barcelona'nın gözdesi Eden Hazard. Chelsea'nin bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından da istifade etmek isteyen Barcelona, Chelsea ile 2020'de bitecek kontratını uzatmak istemeyen Hazard'ın transferini bu yaz döneminde bitirmek istiyor.