Barcelona, finalde Real Madrid'in rakibi oldu

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona, Osasuna'yı 2-0 yenerek finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona, finalde Real Madrid'in rakibi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 23:55
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazanarak finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başardı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2'de Lamine Yamal kaydetti.

İspanya Süper Kupa final karşılaşması 14 Ocak Pazar günü saat 22:00'de Real Madrid - Barcelona arasında oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery