Barcelona'da Kounde'ye yeni sözleşme!

Barcelona, Jules Kounde'nin 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Barcelona, Kounde ile sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzatmak için anlaşma sağladı.



Barcelona'nın, Kounde ile yeni sözleşme anlaşmasını önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi bekleniyor.



Barcelona'da geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.



