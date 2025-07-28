Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova'da

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'un Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.
Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
BEŞİKTAŞ 2.8 MİLYON EURO KAZANACAK
Beşiktaş Zainutdinov'un satışı karşılığında Dinamo Moskova'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Siyah-Beyazlılar, Kazak futbolcuyu 2023/24 sezonunun yaz transfer döneminde CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda 44 maçta forma giyen Bakhtiyor, 1 gol kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.
Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
BEŞİKTAŞ 2.8 MİLYON EURO KAZANACAK
Beşiktaş Zainutdinov'un satışı karşılığında Dinamo Moskova'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Siyah-Beyazlılar, Kazak futbolcuyu 2023/24 sezonunun yaz transfer döneminde CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda 44 maçta forma giyen Bakhtiyor, 1 gol kaydetti.