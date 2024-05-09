Bakan Bak, Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol THY Euroleague play-off çeyrek final serisinde Monaco'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bakan Bak, Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu kutladı
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09 Mayıs 2024 14:02
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol THY Euroleague play-off çeyrek final serisinde Monaco'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol THY Euroleague play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Monaco'yu yenerek THY Euroleague'de Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. 6. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli temsilcimizin elde ettiği büyük başarıda emeği olan sporcuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'ya, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak THY Euroleague Dörtlü Finali'nde başarılar diliyorum."

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