Bahçelievler Bld.Spor, Nilüfer Bld.Spor'u zorlu geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bahçelievler Bld.Spor, Nilüfer Bld.Spor'u zorlu geçti
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05 Ocak 2025 21:42
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2'lik setlerle mağlup etti.  Salon: Bahçelievler Hasan Doğan

Hakemler: Onur Coşkun, Ramazan Çevik

Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Surgun, Baird, Almodovar, Simay Gazi, Sabriye Dikmen)

Nilüfer Belediyespor Eker: Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Sıla Zeynep Yaşar, Gizem Türegün)

Setler: 27-25, 25-19, 12-25, 22-25, 15-13

Süre: 147 dakika (32, 30, 26, 35, 24)

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