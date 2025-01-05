Bahçelievler Bld.Spor, Nilüfer Bld.Spor'u zorlu geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2'lik setlerle mağlup etti. Salon: Bahçelievler Hasan Doğan
Hakemler: Onur Coşkun, Ramazan Çevik
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Surgun, Baird, Almodovar, Simay Gazi, Sabriye Dikmen)
Nilüfer Belediyespor Eker: Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Sıla Zeynep Yaşar, Gizem Türegün)
Setler: 27-25, 25-19, 12-25, 22-25, 15-13
Süre: 147 dakika (32, 30, 26, 35, 24)
Hakemler: Onur Coşkun, Ramazan Çevik
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Surgun, Baird, Almodovar, Simay Gazi, Sabriye Dikmen)
Nilüfer Belediyespor Eker: Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Sıla Zeynep Yaşar, Gizem Türegün)
Setler: 27-25, 25-19, 12-25, 22-25, 15-13
Süre: 147 dakika (32, 30, 26, 35, 24)