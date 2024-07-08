Babel'den Ajax'a Barış Alper önerisi!

Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel'den Ajax'a transfer önerisi geldi.
Hollandalı Babel, Ajax'a Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı önerdi. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile birlikte oynadıkları dönemin ardından milli oyuncunun kendini geliştirdiğini söyleyen Babel, "Gelişimiyle birlikte çok daha iyi bir oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcunun Ajax'a transfer olması durumunda kendisini daha da geliştirebileceğini söyleyen Babel, "Klasik bir sağ kanat oyuncusu. Çizgiden gitmeyi ve orta yapmayı seviyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Bence Ajax için çok iyi bir oyuncu olur" sözlerini sarf etti.
70 MAÇA ÇIKTI
24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile birlikte oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı. Milli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 70 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
Hollandalı Babel, Ajax'a Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı önerdi. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile birlikte oynadıkları dönemin ardından milli oyuncunun kendini geliştirdiğini söyleyen Babel, "Gelişimiyle birlikte çok daha iyi bir oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcunun Ajax'a transfer olması durumunda kendisini daha da geliştirebileceğini söyleyen Babel, "Klasik bir sağ kanat oyuncusu. Çizgiden gitmeyi ve orta yapmayı seviyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Bence Ajax için çok iyi bir oyuncu olur" sözlerini sarf etti.
70 MAÇA ÇIKTI
24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile birlikte oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı. Milli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 70 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
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