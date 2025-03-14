Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi.



Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna girdi.



Rakiplerini eleyen Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United ve Tottenham çeyrek finale yükseldi.



Alınan sonuçlar şöyle:



Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)



Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)



Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)



Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)



Çeyrek final eşleşmeleri



Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:



Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)



Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)



Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)



