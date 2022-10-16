Atletico'ya 3 puan Griezmann'dan

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.



San Mames'te oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Atletico, 10. dakikada Morata ile golü bulsa da pozisyon VAR incelemesinin ardından faul nedeniyle iptal edildi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıya ise hızlı başlayan konuk ekip, 47. dakikada Griezmann'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Griezmann, bu golüyle kariyerinde 100. La Liga golünü de kaydetmiş oldu. Bilbao temsilcisi oyuna ortak olmaya çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele 1-0'lık Atletico Madrid üstünlüğü ile sonuçlandı.



Bu skorun ardından Atletico Madrid 19 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.





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