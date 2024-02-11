Atletico Madrid'e Sevilla'dan darbe!

La Liga 24. hafta maçında Sevilla, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sevillafc.es
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Atletico Madrid'e Sevilla'dan darbe!
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11 Şubat 2024 22:26
La Liga 24. hafta maçında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sevilla 1-0 kazandı. 

Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 15. dakikada Isaac kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Sevilla, puanını 23 yaparak düşme hattından yukarılara çıktı. Atletico Madrid ise 48 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Sevilla, Valencia deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, evinde Las Palmas'ı ağırlayacak.

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