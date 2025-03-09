İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-1'lik skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Atletico Madrid, 75. dakika Alexander Sörloth'un penaltı golüyle öne geçti.



Atletico Madrid'de Angel Correa, 87. dakikada kırmızı kart gördü.



Miguel Arambarri, 88 ve 90+2'de attığı gollerle maçı Getafe'ye kazandırdı.



ATLETICO'YU 30 MAÇ SONRA YENDİLER



6 maçın ardından yenilen Atletico Madrid, 56 puanda kaldı çıkardı. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Getafe, 33 puana yükseldi.



Getafe, Atletico Madrid'i 30 maç sonra ilk kez mağlup etti.



GELECEK HAFTA DEV MAÇ: ATLETICO - BARÇA



Atletico Madrid, gelecek hafta 16 Mart Pazar akşamı Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Osasuna deplasmanına gidecek.



