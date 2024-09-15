Atletico Madrid'den 3 gollü galibiyet

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Valencia'yı sahasında 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid'den 3 gollü galibiyet
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15 Eylül 2024 23:56
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Conor Gallagher, 54. dakikada Antoine Griezmann ve 90+4'te Julian Alvarez attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 11 puana yükseldi. Valencia, 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Girona'yı ağırlayacak.

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