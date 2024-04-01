Atletico 3 puanı 87. dakikada aldı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'i 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico 3 puanı 87. dakikada aldı
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01 Nisan 2024 23:56
Son güncelleme 01 Nisan 2024 23:57
LaLiga 30. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Axel Witsel ve 87. dakikada Saul Niguez, Villarreal'in golünü 50. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 58'e çıkartırken, Villarreal ise 38 puanda kaldı.

Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında Girona'yı konuk ederken, Villarreal ise Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

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