LaLiga 30. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Axel Witsel ve 87. dakikada Saul Niguez, Villarreal'in golünü 50. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.



Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 58'e çıkartırken, Villarreal ise 38 puanda kaldı.



Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında Girona'yı konuk ederken, Villarreal ise Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.





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