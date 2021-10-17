Atılay Canel: "Hedefimize ulaştık, mutluyuz"

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Altay'ı 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Hedefimize ulaştık, mutluyuz'
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17 Ekim 2021 19:19
Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, "Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz." dedi.

Canel, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde buldukları ikinci pozisyonu golle sonuçlandırdıklarını kaydeden Canel, "İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı Altay'ın üstünlüğüyle geçmesine rağmen oyun felsefemizden kopmadık. Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz." diye konuştu.


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