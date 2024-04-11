'Asrın Davası' sanığı eski Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp, beraat eden Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın ailesi, kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Asrın Davası' sanığı eski Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson öldü
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11 Nisan 2024 18:26

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp, beraat eden Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın ailesi, kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı.

76 yaşında ölen OJ Simpson bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından biriydi.

OJ Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten yargılanmıştı.

Simpson'ın 1995'te televizyondan canlı yayımlanan davası, dünya genelinde izlenmişti.

Aylarca konuşulan bu davaya 'yüzyılın davası' diyenler dahi çıkmıştı.

Simpson çifte cinayet davasında beraat etti, ancak daha sonra Las Vegas'taki bir silahlı soygun ve adam kaçırmak için komplo kurmak suçlamalarından hüküm giydi.

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