'Asrın Davası' sanığı eski Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp, beraat eden Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın ailesi, kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı.





76 yaşında ölen OJ Simpson bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından biriydi.





OJ Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten yargılanmıştı.





Simpson'ın 1995'te televizyondan canlı yayımlanan davası, dünya genelinde izlenmişti.





Aylarca konuşulan bu davaya 'yüzyılın davası' diyenler dahi çıkmıştı.



