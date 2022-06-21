Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın kampı tamamlandı!

Bolu'da Akdeniz Oyunları'na hazırlanan Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, yapılan son çalışmanın ardından kampı tamamlandı.



Milliler, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonunda antrenörleri gözetiminde günde çift antrenman yaparak, Cezayir'de yapılacak olan Akdeniz Oyunları'na hazırlandı.



Yaklaşık bir haftadır Bolu'da kampta bulunan kadın milliler Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Nazlı Savranbaşı, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız, yapılan sabah antrenmanının ardından çalışmaları tamamladı.



Milli sporcular, antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Munise Tuna ile birlikte Cezayir'e gitmek için yola çıktı.



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, Kadın Milli Takımı'nın Bolu'da, Erkek Milli Takımı'nın ise İzmir'de kampa girdiğini belirtti.



"Başarılı sonuçlar ve madalyalar bekliyoruz"



Çelen, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihi boyunca her zaman önemli başarılar elde ettiğine işaret ederek, "Özellikle son iki Akdeniz Oyunları'nda derece yapmamız, Türk cimnastiğinin ne kadar büyüyüp geliştiğini gösterdi. Geldiğimiz seviyeye bakınca hem erkeklerde, hem de kadınlarda başarılı sonuçlar ve madalyalar bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Çelen, olimpiyat yolunun ilk basamağı olarak kabul edilen Akdeniz Oyunları'nda, özellikle takım olarak elde edilecek başarıların, olimpiyatlarda ne kadar iddialı olunduğunu göstereceğini vurguladı.



Bu organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığının da çok önemsediği kaydeden Çelen, "Bu organizasyonun taşıdığı önemin farkında olarak, geçirdiğimiz sıkı hazırlık kamplarından sonra milletimizin yüzünü güldürecek sonuçlarla döneceğimize inancım tam. Ülkemize kazandırmış olduğumuz madalyalarla cimnastik olarak ne kadar büyük bir federasyon olduğumuzu gösterdik, daha da fazlasını kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.













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