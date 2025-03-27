Arsenal'e Saka'dan müjdeli haber!

Arsenal'de sakatlığı sonrası antrenmanlara başlayan Bukayo Saka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına yetişmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'e Saka'dan müjdeli haber!
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27 Mart 2025 20:14
Arsenal'e yıldız futbolcusu Bukayo Saka'dan müjdeli haber geldi.

İngiliz yıldız, sakatlığının ardından çalışmalara başladı. Saka'nın ligdeki Fulham ve Everton maçları ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 8 Nisan'da oynanacak Real Madrid mücadelesine yetişmesi bekleniyor.

Arsenal'de bu sezon 24 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 13 asist yaptı.

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