Arsenal'e Saka'dan müjdeli haber!

Arsenal'e yıldız futbolcusu Bukayo Saka'dan müjdeli haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İngiliz yıldız, sakatlığının ardından çalışmalara başladı. Saka'nın ligdeki Fulham ve Everton maçları ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 8 Nisan'da oynanacak Real Madrid mücadelesine yetişmesi bekleniyor.
Arsenal'de bu sezon 24 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 13 asist yaptı.
İngiliz yıldız, sakatlığının ardından çalışmalara başladı. Saka'nın ligdeki Fulham ve Everton maçları ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 8 Nisan'da oynanacak Real Madrid mücadelesine yetişmesi bekleniyor.
Arsenal'de bu sezon 24 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 13 asist yaptı.