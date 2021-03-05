Arda ve Muslera, Florya'da ek mesaide!

Ankara dönüşünde takım kaptanları Arda ile Muslera takımla toplantı yaptı. 8 hafta sonra mağlup olan Galatasaray'da moraller bozulsa da üst üste yapılan hakem hataları takımı birleştirdi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Arda ve Muslera, Florya'da ek mesaide!
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05 Mart 2021 12:00
Ankara dönüşünde takım kaptanları Arda ile Muslera takımla toplantı yaptı.

8 hafta sonra mağlup olan Galatasaray'da moraller bozulsa da üst üste yapılan hakem hataları takımı birleştirdi. Sahada daha çok mücadele etme sözü veren futbolcular, şampiyonluk yemini etti.

Futbolcular, Sivasspor maçında istenilen futbolu sergilemek için sözleşti ve yeni bir galibiyet serisi yakalamak için kenetlendi. 



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