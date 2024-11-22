Arda Güler için Napoli iddiası!

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in durumu İtalyan basınında da gündem oldu.



Calciomercato'da yer alan haberde, Arda Güler'in Real Madrid'de az süre aldığına değinildi. 19 yaşındaki futbolcu için bu nedenle transfer haberlerinin gündeme gelmeye başladığı belirtilirken Arda için Napoli'nin adı yazıldı.



NAPOLI TAKİPTE



Arda Güler'le daha önce de ilgilenen İtalyan ekibinin, genç yıldızın durumunu yeniden takibe aldığı vurgulandı.



ARSENAL İDDİASI



Arda için geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında çıkan Arsenal haberleri de hatırlatıldı ve Arsenal'in genç yıldızla yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği ifade edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 12 maçta 307 dakika süre buldu. Milli futbolcu, bu sürede skor katkısı sağlayamadı.



