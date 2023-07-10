Arda Güler'e Carlo Ancelotti koruması

Ezeli rakibi Barcelona'yı devre dışı bırakıp Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i renklerine bağlayan Real Madrid'in transfer zaferinde Teknik Direktör Carlo Ancelotti de büyük pay sahibi oldu.



İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca'nın Spor Müdür Yardımcısı Carlos Carpio, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, takımın Şef Scout'u Juni Calafat'ın hem sağ kanat hem on numarada oynayabilen Arda'nın analiz videosunu izlettikten sonra çok etkilendiğini ve 18'lik yıldız futbolcuyu planına ikna ettiğini yazdı.



"RAKİBİN BRAHİM DIAZ OLACAK"



Carpio'nun haberinde, "Carlo Ancelotti, oynamak için iştahlı olan genç yıldız Arda Güler'e garanti vermekte tereddüt etmedi. Carlo Ancelotti, yeteneği açıkça gördü ve çok etkilendi. Telefonda Arda'yı kadroda görmek istediğine ikna etti ve onu orta sahada yaşlı kurtlarla rekabetin içine sokmayacağını söyledi. Asensio'nun rolünü vereceğini ve belki Brahim Diaz ile rekabet edeceğini ifade etti. Real Madrid, diğer takımlardan daha büyük vaatler ile genç Arda Güler'i kadrosuna almış oldu.



REAL MADRID'İ SEÇERKEN EMİNDİ



Barcelona, Borussia Dortmund, Milan, Ajax, Sevilla ve Paris Saint Germain de Arda'ya bir teklifte bulundu. Ancak Arda Güler, Real Madrid'in kendisine A Takım'da yer vermeye istekli olduğunu görünce kararını şüphe duymadan verdi" ifadeleri yer aldı.



Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda, sezon başına yaklaşık 3.2 milyon euro ücret kazanacak. Devre arasına kadar kiralık gönderilme durumu yok. Ancak beklentiler karşılanmazsa kış transfer döneminde Bayer Leverkusen yolu gözükebilir.







