Ankaragücü, Abdurrahim Dursun'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sol bek bölgesine bir transfer daha yaparak Adana Demirspor'la yollarını ayıran Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.



Transferin son gününde sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı fesheden 25 yaşındaki sol bekle, 2.5 yıllı anlaşma imzaladı.



Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren ve lisansı çıkan Abdurrahim, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 resmi maçta forma giydi.



MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş'tan sonra bu transfer dönemindeki kadrosuna ikinci sol bek transferini de yapmış oldu.



DOĞUKAN KAYA KİRALANDI



Öte yandan MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya'yı TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kalecinin sezon sonuna kadar Muş ekibinin formasını giyeceği belirtildi.



MKE Ankaragücü'ne 2022 yılında Kocaelispor'dan transfer olan Doğukan Kaya, sadece 1 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giydi.



