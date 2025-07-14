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Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, geçen sezon Esenler Erokspor'da 13 gol atan 37 yaşındaki Şilili forvet Junior Fernandes'i transfer etti.

calendar 14 Temmuz 2025 14:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü, Junior Fernandes'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Junior Fernandes ile anlaşmaya varmıştır. Fernandes'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

37 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon Esenler Erokspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 13 gol attı.

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