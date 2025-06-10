Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka karşısında öne geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 94-87 kazandı.Bu sonuçla Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde 4. müsabaka, 12 Haziran Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.Karşılaşmanın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Needham ile dış atışlardan isabet buldu. Anadolu Efes ise Willis'in orta mesafeden ve pota altından sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Periyodun büyük bölümünü önde götüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitmesine 42 saniye kala Ercan Osmani'nin serbest atıştan basketleriyle farkı 7'ye çıkardı: 26-19. Siyah-beyazlılar ise çeyreğin bitmesine 19 saniye kala Morgan'ın üçlüğüyle farkı 4'e indirdi: 26-22. Sıradaki hücumdan yararlanamayan Anadolu Efes, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.Müsabakanın ikinci periyodunun ilk 5 dakikasında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes, Nwora ve Doğuş Özdemiroğlu ile üç sayılık basketler attı. Beşikaş Fibabanka da Allman, Mathews ve Morgan'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibine karşılık verdi. Çeyreğin sonlarına doğru tempoyu artıran ev sahibi ekip, 19. dakikada Oturu'nun pota altından bulduğu basketle farkı 10'a çıkardı: 51-41. Siyah-beyazlılar ise periyodun bitmesine 2 saniye kala Yiğit Arslan'ın pota altından bulduğu 2 sayılık basketle farkı 8'e indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 51-43 üstün gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada Dozier'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 6-0'lık seri yakaladı: 57-43. Lacivert-beyazlılar, sonrasında Oturu'nun 27. dakikadaki smacıyla farkı 19'a kadar çıkardı: 70-51. Periyodun sonuna kadar fazla hata yapmayan Anadolu Efes, son çeyreğe 78-65 önde girdi.Son periyotta tempoyu artıran Beşiktaş Fibabanka, 33. dakikada Yiğit Arslan'ın pota altından bulduğu basketle 9-0'lık seri yakaladı: 78-74. Siyah-beyazlılar, bu çeyrekte Terry ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Anadolu Efes, Larkin'in basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-87 kazandı.Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka müsabakasını yerinde takip etti.Anadolu Efes'in eski başantrenörü Ataman, karşılaşmayı yerinde izlerken taraftarların imza isteklerini geri çevirmedi.Basketbol Gelişim MerkeziEmin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat ParlakLarkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 1326-2251-4378-6537.01 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)