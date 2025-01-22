Amorim'den Garnacho için transfer yanıtı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amoerim, Alejandro Garnacho'nun olası transferi için gelen soruya cevap verdi. Amorim, "Maça odaklanmalıyız. Maçtan önce bunu konuşmak istemiyorum." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Amorim'den Garnacho için transfer yanıtı!
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22 Ocak 2025 17:44
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Amorim, takımdan ayrılma ihtimali bulunan ve adı Napoli ile anılan Alejandro Garnacho'nun transfer durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Maça odaklanmalıyız. Maçtan önce bunu konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Manchester United'da bu sezon 32 maçta süre bulan 20 yaşındaki Garnacho, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

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