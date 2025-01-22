Amorim'den Garnacho için transfer yanıtı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Amorim, takımdan ayrılma ihtimali bulunan ve adı Napoli ile anılan Alejandro Garnacho'nun transfer durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Maça odaklanmalıyız. Maçtan önce bunu konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.



Manchester United'da bu sezon 32 maçta süre bulan 20 yaşındaki Garnacho, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.



