Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazan 2-1'lik skorla ev sahibi Altınordu oldu.
Uzun yıllar Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'un başında eski takımına kaybetti.
Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekipte Douglas Tanque, Rıdvan Koçak'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Tarık Güldal, Tanque'ın sarı kartını iptal edip direkt kırmızı kart gösterdi.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Kubilay Aktaş ve 60. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek golü 90. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 9'a yükseltti. Yılport Samsunspor 13 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Denizlispor'a konuk olacak. Yılport Samsunspor, Boluspor'u ağırlayacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Tarık Güldal, Cemal Alpay, Emrah Ünal
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Furkan Metin), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+6 Safa Kınalı), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 73 Emre Oymak), Ali Dere, Kubilay Aktaş (Dk. 90+6 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift (Dk. 88 Ali Ülgen), Soner Gönül, Boldrin (Dk. 46 Laura), Ali Kaan Güneren (Dk. 88 Ahmet Sağat), Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk. 68 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 46 Fofana), Tanque
Goller: Dk. 53 Kubilay Aktaş, Dk. 60 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 10 Tanque (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Celi Yüksel, Dk. 45+3 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 45+3 Rıdvan Koçak, Dk. 86 Furkan Metin, Dk. 90+1 Metehan Yılmaz (Altınordu)
Uzun yıllar Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'un başında eski takımına kaybetti.
Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekipte Douglas Tanque, Rıdvan Koçak'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Tarık Güldal, Tanque'ın sarı kartını iptal edip direkt kırmızı kart gösterdi.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Kubilay Aktaş ve 60. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek golü 90. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 9'a yükseltti. Yılport Samsunspor 13 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Denizlispor'a konuk olacak. Yılport Samsunspor, Boluspor'u ağırlayacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Tarık Güldal, Cemal Alpay, Emrah Ünal
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Furkan Metin), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+6 Safa Kınalı), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 73 Emre Oymak), Ali Dere, Kubilay Aktaş (Dk. 90+6 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift (Dk. 88 Ali Ülgen), Soner Gönül, Boldrin (Dk. 46 Laura), Ali Kaan Güneren (Dk. 88 Ahmet Sağat), Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk. 68 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 46 Fofana), Tanque
Goller: Dk. 53 Kubilay Aktaş, Dk. 60 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 10 Tanque (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Celi Yüksel, Dk. 45+3 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 45+3 Rıdvan Koçak, Dk. 86 Furkan Metin, Dk. 90+1 Metehan Yılmaz (Altınordu)
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