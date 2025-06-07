Altay'da yaş sınırı endişesi

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay, lige getirilen yaş sınırı nedeniyle kadrosunda en az 2 fire verecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, tepki çeken yeni kararında 3'üncü Lig kulüplerinin kadrolarında 25 yaş ve üstü en fazla 5 oyuncu bulundurmasına izin veriyor. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı takımın kadrosunda ise 25 yaş üstü 7 oyuncu bulunuyor.



İzmir temsilcisinde 44 yaşına giren Murat Uluç'un yanı sıra Deniz Kadah (39), Ceyhun Gülselam (37), Özgür Özkaya (37), Ozan Evrim Özenç (32), Sefa Özdemir (27) ve Murat Berkan Demir (25) yaş sınırına takılan isimler olacak. Altay'da 15 Mayıs 2026'da 25 yaşına girecek Ali Kızılkuyu'nun da kontenjana girebileceği ifade edildi. TFF'nin kuralı değiştirmemesi halinde Altay, 2 tecrübeli isimle yolları ayıracak.



