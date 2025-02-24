Altay Bayındır sahalara dönüyor!

Manchester United'a kaleci Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 26 yaşındaki başarılı kalecisi 3 Şubat Pazartesi günü sakatlanmıştı.
Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'da Altay Bayındır'ın bu hafta takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Milli kalecinin 26 Şubat Çarşamba günü Ipswich Town maç kadrosunda yer alma ihtimali de bulunuyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 26 yaşındaki başarılı kalecisi 3 Şubat Pazartesi günü sakatlanmıştı.
Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'da Altay Bayındır'ın bu hafta takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Milli kalecinin 26 Şubat Çarşamba günü Ipswich Town maç kadrosunda yer alma ihtimali de bulunuyor.
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