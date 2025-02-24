Altay Bayındır sahalara dönüyor!

Manchester United'ın file bekçisi Altay Bayındır'ın bu hafta takımla çalışması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay Bayındır sahalara dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 15:39
Manchester United'a kaleci Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 26 yaşındaki başarılı kalecisi 3 Şubat Pazartesi günü sakatlanmıştı.

Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'da Altay Bayındır'ın bu hafta takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Milli kalecinin 26 Şubat Çarşamba günü Ipswich Town maç kadrosunda yer alma ihtimali de bulunuyor.

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery