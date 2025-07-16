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Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 28 yaşındaki ABD'li pivot Jehyve Floyd'u renklerine bağladı.

calendar 16 Temmuz 2025 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 28 yaşındaki ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd. Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd, birlikte hedef yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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