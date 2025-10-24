24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Aliağa FK seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste galibiyetlerle çıkışını sürdüren Aliağa FK, yarın evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak.

calendar 24 Ekim 2025 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK seriyi sürdürmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste galibiyetlerle çıkışını sürdüren Aliağa FK, yarın evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak.
 
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Yeni Malatyaspor ve 1461 Trabzon galibiyetleriyle 19 puana yükselip zirve yarışına ortak olan Play-Off hattında 4'üncü sıradaki Aliağa FK yarın düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak.
 
Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Profesyonel liglerde 3 sezondur evinde hiç yenilmeyen Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanacağız. Her maç zorlu geçecek. Biz ciddiyeti elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.