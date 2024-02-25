Ali Yaşar: 'Beşiktaş hatayı affetmiyor'

İstanbulsporlu futbolcular, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Mendy Mamadou yaptığı açıklamada, "Öncelikle maça iyi başladık. Çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Bu ligde kalmayı oyun olarak hak ediyoruz. Konsantrasyon eksikliği, bazı maçlarda istemediğimiz sonuçlar... Süper Lig'e inşallah gelecek yıl geri döneceğiz. Beşiktaş güçlü bir takım, iyi oynadılar. Biz iyi oynasak da Beşiktaş hatalarımıza odaklandı ve goller buldu." dedi.



Ali Yaşar ise mücadele sonrası şu ifadeleri kullandı:



"Aslında ilk yarı top tamamen bizdeydi. Üzgünüz. En azından 1 golü hak ediyorduk. Karşı rakip de Beşiktaş. Hatayı affetmiyorlar. Böyle bir gerçek var. Biraz tecrübe diyelim. Ne zaman tek top, ne zaman iki temas yapacağımızı bilsek ikinci golü yemezdik. Diyecek çok söz yok."





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