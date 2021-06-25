Ali Koç: 'Bana FETÖ projesi dediniz, yazıklar olsun'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi için "FETÖ projesi" dediğini açıkladı.



Kongrede açıklamalarda bulunan Ali Koç "İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. Bana olan husumetiniz kulübe zarar vermektedir. Koskoca efsane başkan bizi SPK'ya şikayet ediyor. SPK nerede biliyor musunuz? Biz gelir gelmez Fenerium'un değerini indirdiniz diye uğraştık onlarla. Ortak bir yakınımıza 'Ölmeden intikamımı alacağım' diyormuşsunuz. Yaptığınız özel toplantılarda, benim bir FETÖ projesi olduğumu söylediniz. Yazıklar olsun size." dedi.



Ali Koç ayrıca "Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. Kim düşünebilirdi ki Aziz Yıldırım ve arkadaşları varsa Fenerbahçe'de düşmana ihtiyacınız yoktur sözünü... Beni değil siz, hiç kimse tehdit edemez, bunu aklınıza yazın. Kandırılıyorsunuz. Sizden bir ricam var; Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşacaksanız benim ailemin adını ağzınıza almayın, rica ediyorum; rica yetmezse de şiddetle tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.



