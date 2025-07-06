Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları son süratle devam ediyor.
Mevcut kadrosunu Tammy Abraham ve David Jurasaek ile güçlendiren Serdal Adalı yönetimi, diğer bölgeler için de oyuncu arayışını sürdürüyor. Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın transfer gündemi hakkında yorumlarda bulundu.
Gültiken'in açıklamaları şu şekilde:
"ABRAHAM LİGDE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR FUTBOLCU"
Soru: Beşiktaş'ın Abraham transferi için değerlendirmeniz nedir?
"Beşiktaş'ın rakipleri son yıllarda sezonlara çok önemli isimlerle girdi ve bunlar takımlarının aldığı sonuçlarda çok etkili oldular. Beşiktaş özellikle geçen yıl santrfor ve gol açısından büyük sorunlar yaşadı. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalar da büyüdü. Abraham çok net bir isim, kariyeri ortada. Bizim ligimiz açısından dengeleri değiştirecek bir oyuncu olarak görünüyor. Hem fiziki avantajları var hem de merkez santrfor olarak çevresindeki futbolcuları çok etkili hale getirebilir. Özellikle Rafa Silva gibi futbolun hücum yönünü çok iyi oynayabilen bir ismin de kadroda olduğunu düşünürsek çok güzel şeyler hayal ettirebiliyor."
"BEŞİKTAŞ'IN EKSİK BÖLGELERİ BELLİ"
Soru: Beşiktaş'ın Abraham transferi için değerlendirmeniz nedir?
"Aslında sezonun bitiminde bu bölgeler net bir şekilde belliydi. Beşiktaş'ın iyi bir ön liberoya, Immobile'nin ayrılması durumunda iki tane santrfora ve bir tane çok iyi, fark yaratacak sol hücum oyuncusuna ihtiyacı görünüyordu. Masuaku'nun durumuna göre bir sol bek ihtiyacı, bir adım daha ileriye gidersek bir tane de hücumcu sağ bek ihtiyacı vardı. Şu andaki hamlelere baktığımızda yapılan transferlerin bu yönde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra gelecek oyuncuların bu çizgide olacağını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş'ın elinde derbileri ve önemli maçları kazanabilmiş bir futbolcu grubu var. Bu üst seviyedeki transferler takıma katıldığında mevcut kadrodaki oyuncuları da çok daha etkili hale getirecektir."
"YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCULAR GÖNDERİLMELİ"
Soru: Takımdan gönderilmesi gereken futbolcular kimler?
"Dışarıdan çok net bir şekilde isim vererek tarif etmek zor. Çünkü bu kadrodaki oyuncuların hem maliyet tarafları var hem yabancı kontenjanı ile ilgili konular var hem de takım içindeki bizlerin tam bilemediğimiz oyuncuların davranış ve karakter durumları var. İşin bu tarafına yüzde yüz vakıf olanların, tamamen bu konuyla ilgili sağlıklı kararlar verebileceğini düşünüyorum. Ama en başta yüksek maliyetliler, daha sonra da istenilen verim alınamayan futbolcular doğal olarak takımla vedalaşacaklardır." ifadelerini kullandı.
Mevcut kadrosunu Tammy Abraham ve David Jurasaek ile güçlendiren Serdal Adalı yönetimi, diğer bölgeler için de oyuncu arayışını sürdürüyor. Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın transfer gündemi hakkında yorumlarda bulundu.
Gültiken'in açıklamaları şu şekilde:
"ABRAHAM LİGDE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR FUTBOLCU"
Soru: Beşiktaş'ın Abraham transferi için değerlendirmeniz nedir?
"Beşiktaş'ın rakipleri son yıllarda sezonlara çok önemli isimlerle girdi ve bunlar takımlarının aldığı sonuçlarda çok etkili oldular. Beşiktaş özellikle geçen yıl santrfor ve gol açısından büyük sorunlar yaşadı. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalar da büyüdü. Abraham çok net bir isim, kariyeri ortada. Bizim ligimiz açısından dengeleri değiştirecek bir oyuncu olarak görünüyor. Hem fiziki avantajları var hem de merkez santrfor olarak çevresindeki futbolcuları çok etkili hale getirebilir. Özellikle Rafa Silva gibi futbolun hücum yönünü çok iyi oynayabilen bir ismin de kadroda olduğunu düşünürsek çok güzel şeyler hayal ettirebiliyor."
"BEŞİKTAŞ'IN EKSİK BÖLGELERİ BELLİ"
Soru: Beşiktaş'ın Abraham transferi için değerlendirmeniz nedir?
"Aslında sezonun bitiminde bu bölgeler net bir şekilde belliydi. Beşiktaş'ın iyi bir ön liberoya, Immobile'nin ayrılması durumunda iki tane santrfora ve bir tane çok iyi, fark yaratacak sol hücum oyuncusuna ihtiyacı görünüyordu. Masuaku'nun durumuna göre bir sol bek ihtiyacı, bir adım daha ileriye gidersek bir tane de hücumcu sağ bek ihtiyacı vardı. Şu andaki hamlelere baktığımızda yapılan transferlerin bu yönde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra gelecek oyuncuların bu çizgide olacağını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş'ın elinde derbileri ve önemli maçları kazanabilmiş bir futbolcu grubu var. Bu üst seviyedeki transferler takıma katıldığında mevcut kadrodaki oyuncuları da çok daha etkili hale getirecektir."
"YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCULAR GÖNDERİLMELİ"
Soru: Takımdan gönderilmesi gereken futbolcular kimler?
"Dışarıdan çok net bir şekilde isim vererek tarif etmek zor. Çünkü bu kadrodaki oyuncuların hem maliyet tarafları var hem yabancı kontenjanı ile ilgili konular var hem de takım içindeki bizlerin tam bilemediğimiz oyuncuların davranış ve karakter durumları var. İşin bu tarafına yüzde yüz vakıf olanların, tamamen bu konuyla ilgili sağlıklı kararlar verebileceğini düşünüyorum. Ama en başta yüksek maliyetliler, daha sonra da istenilen verim alınamayan futbolcular doğal olarak takımla vedalaşacaklardır." ifadelerini kullandı.