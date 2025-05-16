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Albert Riera ile Celje, Slovenya Kupası'nı kazandı!

Albert Riera yönetimindeki Celje, Slovenya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

calendar 16 Mayıs 2025 12:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Albert Riera ile Celje, Slovenya Kupası'nı kazandı!
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Bir dönem Galatasaray'da futbolculuk ve yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, Slovenya takımı NK Celje'de tarih yazmaya devam ediyor.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen ve kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını yakalayan Riera, Fiorentina'yı zorlasa da elenmekten kurtulamamıştı.

Slovenya liginde ise 34 maç sonunda 57 puanla dördüncü sırada yer alan Celje, Slovenya Kupası'nda istediğini aldı.

Slovenya Kupası finalinde FC Koper'i 4-0 mağlup eden Celje, tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü.

Genç çalıştırıcı, 2024 yılında göreve geldi ve toplamda 55 resmi maçta 1.69 puan ortalaması tutturdu.


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